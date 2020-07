De Stray Cats kondigen nieuw live album aan

‘Rocked This Town: From LA To London’ is het gloednieuwe live album van de Stray Cats. Het album komt uit op in september via Surfdog Records en wordt gedistribueerd door Mascot Label Group (CD Boxset, Light Blue 2LP, Digitaal). Deze verzameling van 23 nummers zijn opgenomen tijdens de alom geprezen 40th Anniversary Tour in 2019. Het combineert hun virtuositeit en rock & roll ethos—rauw en volledig live.

Het live album van de met meervoudig platina albums bekroonde band is geproduceerd door gitarist/zanger Brian Setzer, contrabassist Lee Rocker en drummer Slim Jim Phantom—de originele oprichters van het iconische Amerikaanse rock & roll trio— en gemixt door Vance Powell (Jack White, Arctic Monkeys). De tracklijst van het album omvat nummers uit hun volledige carrière, met al hun grootste hits, evenals enkele nieuwe krakers van het recente album ’40’, hun eerste nieuwe album in 26 jaar.

’40’ lanceerde een vurig nieuw hoofdstuk in de carrière van de Stray Cats. Het album behaalde nummer 5 in de Amerikaanse Billboard Album Sales. Dit was de hoogste positie sinds het album ‘Built For Speed’ uit 1983, nu al 37 jaar geleden. MOJO noemde ‘40’ “Top Class”, American Songwriter verklaarde dat “The Stray Cats remain a well-oiled machine, as super charged in 2019 as they were 40 years earlier”, terwijl All Music schreef: “Comfortable in their skin and still intoxicated by a big rockabilly beat, the Stray Cats sound vigorous and sly…”

Vorig jaar juni en juli speelden de Stray Cats een aantal Europese shows, om daarna in Augustus in de VS te toeren. Over de show in Amsterdam schreef de Nederlandse pers “Geweldige muzikanten, alle drie, maar wat [Setzer] allemaal uithaalt op zijn Gretschgitaren grenst vaak aan het ongelooflijke.”

Tracklisting ‘Rocked This Town: From LA To London’:

1. ‘Cat Fight’ (Over A Dog Like Me)

2. ‘Runaway Boys’

3. ‘Too Hip, Gotta Go’

4. ‘Double Talkin’ Baby’

5. ‘Three Time’s A Charm’

6. ‘Stray Cat Strut’

7. ‘Mean Pickin’ Mama’

8. ‘Gene & Eddie’

9. ‘Cry Baby’

10. ‘I Won’t Stand In Your Way’

11. ‘Cannonball Rag’

12. ‘Misirlou’

13. ‘When Nothing’s Going Right’

14. ‘(She’s) Sexy + 17’

15. ‘Bring It Back Again’

16. ‘My One Desire’ (On Lp And Digital Only)

17. ‘Blast Off’

18. ‘Lust ’N’ Love’

19. ‘Fishnet Stockings’

20. ‘Rock This Town’

21. ‘Rock It Off’

22. ‘Built For Speed’

23. ‘Rumble In Brighton’

Over de Stray Cats:

De Stray Cats, de band die Rockabilly in de jaren ’80 terugbracht naar de Top 40, scoorde aan beide kanten van de Atlantische Oceaan meerdere hits dankzij hun uitgesproken visuele 1950’s stijl, bijgewerkt met overdreven vetkuiven en kleurrijke tattoos, evenals muzikale kwaliteiten die niet onder deden voor de beste muzikanten uit de hoogtijdagen van de rockabilly. Opgericht in 1979 door gitarist/zanger Brian Setzer, contrabassist Lee Rocker en drummer Slim Jim Phantom in het stadje Massapequa op Long Island, New York, deelde het trio hun liefde voor Rockabilly muziek. Eerst spelen ze een aantal maanden rond New York. In de zomer van 1980 zien ze een jongen met vetkuif op de voorpagina van de Engelse NME. Meteen sprongen ze het vliegtuig in om naar Londen te gaan, waar net een wederopstanding van rockabilly aan de gang was. Ook in Nederland scoorden ze enorme hits met nummers als ‘Runaway Boys’, ‘Rock This Town’, ‘Stray Cat Strut’ en ‘(She’s) Sexy + 17’.