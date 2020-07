Rolf Sanchez gaat de theaters in met nieuwe tournee

Zanger en songwriter Rolf Sanchez slaat, na zijn grote hits ‘Pa Olvidarte’ en ‘Como Tu’, een nieuwe weg in. Vanaf oktober zal Rolf zijn Latin vibes naar de Nederlandse theaters brengen met de theatershow ‘Mi Aventura’. De theatershow bestaat uit een breed repertoire aan Nederlandstalige, Engelstalige en Spaanstalige muziek. De theatertour is vanaf oktober door heel Nederland te zien.

In oktober start de Latinzanger met zijn eigen theatertour waar hij zijn muziek ten gehore zal brengen in onder andere het Nieuwe Luxor en Theater aan het Vrijthof. De aftrap is op 8 oktober in het Kennemertheater. Rolf: “Wat mij het meest gelukkig maakt is optreden omdat ik mensen dan blij kan maken. Tijdens mijn shows neem ik het publiek mee in een rollercoaster van emoties en omdat ik dus met mijn theatertour door het hele land ga krijg ik de kans om meer mensen aan te spreken met mijn muziek. Tijdens mijn theatershows gaat het publiek mij écht leren kennen. Ik kan niet meer wachten”. Samen met zijn band Latin Society zal hij het publiek avond na avond verrassen met een onvergetelijke show vol vlammende passie.

Rolf Sanchez is op dit moment het grootste en meest succesvolle export product van Nederland op het gebied van Latin muziek. Na maar liefst drie nummer 1-hits in de US Radio Billboard, vele uitverkochte shows in Midden-en Latijns-Amerika én te zijn genomineerd voor twee verschillende major awards als talent en nieuwkomer van het jaar, keerde de King of Dutch Latin, na een verblijf van enkele jaren in de VS, afgelopen jaar weer terug naar Nederland. Ook in Nederland gaf Rolf zijn visitekaartje als top entertainer af en maakte Latin onder een breed publiek geliefd. Onder andere door zijn succesvolle deelname aan het programma ‘De Beste Zangers van Nederland’ waar zijn duet ‘Pa Olvidarte’ met Emma Heesters uit voortkwam. Het nummer was de hoogste stijger in de hitparade.

Afgelopen maart bracht bij zijn single ‘Como Tu’ uit, welke inmiddels al meer dan 4 miljoen keer gestreamd.. Daarnaast bracht hij zeer recent zijn allernieuwste single Màs Màs Màs uit. Op 23 juli zal Rolf Sanchez weer live optreden met band in de Ziggo Dome. Deze show wordt ook gelivestreamd. 3 oktober 2020 is Rolf ook nog te zien in een uitverkocht AFAS Live met zijn eerste eigen show.

Oktober 2020

do 8 Kennemer Theater, Beverwijk

za 10 Nieuwe Luxor Theater, Rotterdam

do 15 Schouwburg De Kring, Roosendaal

za 17 Kunstlinie, Almere

vr 23 Muziekgebouw Frits Philips, Eindhoven

za 24 Theater aan het Vrijthof, Maastricht

do 29 Theaters Tilburg, Tilburg

November 2020

vr 13 Mainstage, Den Bosch

za 14 De Kom, Nieuwegein

zo 15 De Kom, Nieuwegein

do 19 Theater De Meenthe, Steenwijk

zo 29 Theater Markant, Uden

December 2020

vr 4 Schouwburg de Kampanje, Den Helder

do 10 Theater de Maaspoort, Venlo