Mammal Hands komt naar Het Paard

Het semi-klassieke drum/saxofoon/pianotrio Mammal Hands staat weer in PAARD. Wie erbij was in 2019 in een propvolle Kleine Zaal (of op Mondriaan Jazz in 2017 wellicht!) weet wat voor hypnotische sferen dit trio kan neerzetten. Jazz, modern-klassiek met vleugen electronica, allemaal in een eigen stijl gegoten die ook zeker dit keer weer zal weten te imponeren. 25 Februari 2021 zijn ze terug.

Mammal Hands zijn Nick Smart op keyboards, Jesse Barrett op drums and tabla, and Jordan Smart op saxofoon. Hun invloeden reiken zo wijd als Pharoah Sanders, Gétachèw Mekurya en Terry Riley tot Steve Reich en Sirishkumar Manji. Hun nieuwste plaat komt uit in September 2020 en zal Captured Spirts gaan heten.

Mammal Hands komt op donderdag 25 februari 2021 naar het Paard in Den Haag voor een concert.