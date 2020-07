Bertus Borgers komt naar Theater de Spiegel

Geniet van muziek met een bite in een unieke setting op het toneel van Theater de Spiegel. Een ongedwongen show met muziek, vrienden, een drankje en diverse hapjes binnen handbereik.

De Brabantse rockveteraan Bertus Borgers heeft zijn sax ook tijdens de lockdown niet aan de wilgen gehangen. Niet alleen schreef hij nieuwe nummers, hij bracht ook een interactief fotoboek uit over het muziek maken in zijn familie. De rijke traditie van vroeger is uitgemond in een voorkeur voor Rock, Soul en Blues, het geluid wat in deze familie altijd zorgde voor veerkracht en samenhang in moeilijke tijden. Met zijn jongste broer, die Onze Ruud wordt genoemd en gitaar speelt, presenteert Bertus zijn verhalen en brengt muziek die daarbij hoort: Muziek waarin, hoe kan het ook anders, het dagelijks leven doorklinkt.

Bertus Borgers kreeg in de jaren 70 bekendheid als bandleider van Mr. Albert Show en SweetdʼBuster. Hij werkte samen met onder andere Herman Brood, Harry Muskee en Raymond van het Groenewoud en is op de rockpodia nog steeds te vinden als gast bij Golden Earring en met zijn begeleiders The Young Retro’s waarmee hij twee albums uitbracht, ‘LEGACY’ (2015) en ‘EINDHOVEN’ (2016).

In 2012 nam hij afscheid van de Rockacademie in Tilburg, waarvan hij mede-oprichter en directielid was. Als auteur bracht hij de boeken ‘Weg van hier’ (2010), ‘Ik hou van Herman’ (2011) en ‘Onder onze voeten kruipt de Blues’ (2012) uit.

bertsus staat twee keer in Theater de Spiegel op 27 augusus.