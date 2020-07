Full Concert: David Bowie live @ Madison Square Garden, USA (1997)

Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van David Bowie.

David Robert Jones, beter bekend als David Bowie mag worden beschouwd als een van de invloedrijkste rockmuzikanten vanaf de jaren zestig tot heden. Hits als ‘Space Oddity’, ‘Changes’, ‘Life on Mars?’, ‘Ziggy Stardust’, ‘Let’s Dance’, ‘Absolute Beginners’ en ‘Heroes’ zorgden ervoor dat hij wereldwijd een enorm aantal platen verkocht. Buiten de muziek was Bowie ook te zien in een aantal films waaronder ‘Merry Christmas, Mr. Lawrence’, ‘The Hunger’, ‘Labyrinth’ en was hij te zien als zichzelf in de West-Duitse film ‘Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: David Bowie live @ Madison Square Garden (1997).