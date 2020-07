16 juli, de verjaardag van Ed Kowalczyk

Op 16 juli 1971 werd in York, in de Amerikaanse staat Pensylvania, rockzanger Ed Kowalczyk geboren. Kowalczyk werd als zanger van Live bekend met hits als ‘Overcome’, ‘The Dolphins Cry’, ‘Run to the Water’ en ‘I Alone’. Ed stapte in 2009 uit Live, nadat er grote onenigheid was ontstaan over de verdeling van de opbrengsten en sindsdien zijn er verschillende rechtszaken gevoerd over onder anderen het gebruik van de naam ‘Live’. Hij bracht in 2013 een solo-album uit, ‘The Flood and The Mercy’ en treed Ed Kowalczyk nog regelmatig op. De achtergelaten bandleden treden sinds begin 2013 weer op, nu met Chris Shinn, die eerder zanger was in Unfied Theory, ofwel Blind Melon met vervangende zanger voor Shannon Hoon.

Naast een solo-carrière is Ed Kowalczyk getrouwd en heeft drie dochters. Ondanks dat religie een grote rol speelt in het leven van de zanger, wil hij een duidelijk onderscheid maken tussen Christian Rock en zijn eigen muziek.