BONES terug naar de Melkweg

BONES komt terug naar Europa met zijn Scumbag tour! De in Michigan gebaseerde rapper en oprichter van muziekcollectief TeamSESH bracht sinds zijn debuut in 2010 al tien albums, mixtapes en EPs uit onder verschillende aliassen en waarmee hij al snel een dedicated cult following om zich heen verzamelde. Soms internet rapper genoemd, maar ook pionier binnen trap metal en emo rap, laten deze labels alleen maar zien hoe divers zijn tracks wel niet zijn. Komend voorjaar keert deze duistere figuur van cloud rap terug met nieuwe bangers en melancholische vibes, don’t miss out!

BONES komt op 10 april terug naar de Melkweg in Amsterdam.