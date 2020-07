Joesef komt in december naar de Melkweg

Joesef komt naar Nederland! De jonge Schotse zanger is na Lewis Capaldi de grote nieuwe belofte om in de gaten te houden. Joesef wordt nu al vergeleken met grote namen als Amy Winehouse en Sam Smith, wat niet vreemd is als je naar zijn verfrissende jazz-georienteerde altpopsongs en onvergetelijke zangstijl luistert. Sinds hij het presteerde om in Glasgow de beroemde King Tut’s uit te verkopen zonder ook maar een release, heeft de zanger inmiddels zijn eerste EP ‘Play Me Something Nice’ uit die alleen maar veel moois voorspelt van deze getalenteerde sadboy met soul!

Op 8 december staat Joesef in de Melkweg in Amsterdam ten tonele.