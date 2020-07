Katy Perry toegevoegd aan de line-up van Tomorrowland Around the World, the digital festival

De wereldberoemde popster Katy Perry zal een spectaculaire show geven tijdens Tomorrowland Around the World, the digital festival. Als een van de best verkopende artiesten aller tijden zal Katy de People of Tomorrow over de hele wereld verbazen met een oogverblindend visueel spektakel vol special effects. Perry zal een adembenemende show geven met haar grootste hits die hebben bijgedragen aan het vormen van de popmuziek van de 21ste eeuw, daarnaast laat Katy gloednieuwe muziek horen van haar vijfde album “Smile” dat op 14 augustus uitkomt.

Tomorrowland Around the World brengt meer dan 60 van ‘s werelds grootste artiesten in elektronische dansmuziek samen op 8 verschillende podia. Nu Tomorrowland de krachten bundelt met Katy Perry zullen de werelden van elektronische dansmuziek en pop samensmelten in één van de meest spectaculaire manieren mogelijk. De Amerikaanse zangeres werkte eerder samen aan nummers met DJ’s en producers van wereldklasse Zedd en Calvin Harris, terwijl haar iconische nummers (“I Kissed A Girl,” “Teenage Dream,” “Firework,” “Roar,” “Dark Horse”, and more) werden geremixt door enkele van de beste producers in de dansmuziek, zoals Tiësto, Oliver Heldens, R3HAB, Kaskade, Tommie Sunshine, Benny Bennassi, en vele anderen.

In haar 12 jaar bij Capitol heeft Katy 40 miljard cumulatieve streams verzameld naast de wereldwijde verkoop van meer dan 45 miljoen albums en 135 miljoen nummers. Ze was de eerste persoon die 100 miljoen volgers op Twitter bereikte. Katy’s performance tijdens de Super Bowl 2015 is de meest bekeken show uit de geschiedenis van de Super Bowl. Katy was de eerste vrouwelijke artiest met vier video’s die elk meer dan een miljard keer bekeken werden. Haar video’s voor “Firework” en “Last Friday Night” zijn meer dan een miljard keer bekeken, terwijl “Dark Horse” de grens van twee miljard heeft overschreden. “Roar” heeft nu meer dan drie miljard views.

Katy Perry: “Ik heb altijd al deel willen uitmaken van de fun van Tomorrowland en ik ben de de verbazingwekkende innovatie en technologie die altijd eigen is geweest aan dit festival al lang aan het volgen. Ik ben zo blij om deel uit te maken van deze versie en ik hoop dat mijn set mensen zal doen glimlachen.”

Katy Perry had eerder vandaag een videogesprek met de wereldberoemde Nederlandse DJ en producer Martin Garrix om haar optreden tijdens het digitale festival aan de wereld aan te kondigen. Bekijk de video hieronder.

Gister is aangekondigd dat Tijs Verwest, beter bekend als Tiësto, voor de eerste keer ooit zal optreden als VER:WEST op Tomorrowland Around the World. Hij zal zijn nieuwe ‘melodic house music’ project aan de wereld onthullen op de iconische Freedom Stage tijdens het digitale festival van Tomorrowland.

“Ik zou VER:WEST beschrijven als ‘melodic house music’. Het is een stuk dieper en rustiger en een heel andere energie dan Tiësto. Ik kreeg deze kans van Tomorrowland om een andere kant van mezelf te laten zien die ik nog nooit eerder getoond heb. Ik weet dat ze er geweldige visuals omheen gaan bouwen en het er echt heel anders en cool zullen laten uitzien. Verwacht het onverwachte, het wordt geweldig!” – zegt VER:WEST.