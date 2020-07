Stephan Moccio keert terug naar zijn roots

Bijdragen aan het werk van anderen kan een enorme voldoening geven, maar uiteindelijk gaat het bij artiesten vaak toch kriebelen om zelf weer iets te maken. Dat gold ook voor de klassiek geschoolde Canadese pianist Stephan Moccio, die naam maakte als componist en producer. Zijn album ‘Tales Of Solace’, waarop hij zijn vaardigheden als schrijver van popmuziek combineert met zijn klassieke achtergrond, komt uit op 28 augustus.

Hij schreef en produceerde o.a. ‘Wrecking Ball’ voor Miley Cyrus en ‘Earned It’ voor The Weekend en keert nu als solo-artiest terug naar zijn oude liefde, de piano. Op het album verpakt hij zonder het gebruik van woorden de grotere thema’s in het leven, zoals liefde, relaties en ouder worden.Met zijn composities weet hij precies de juiste snaar te raken, waarmee het verhaal bij de luisteraar intu├»tief luid en duidelijk binnenkomt. Dit is al te horen op ‘Fracture’, ‘Sea Change’, ‘Whitby’ en het vorige week verschenen nummer ‘Burgundy’. Sinds de release van zijn eerste single ‘Fracture’ medio april, werden zijn songs al meer dan 18 miljoen keer gestreamd.