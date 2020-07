Doves komt weer bij elkaar voor ‘The Universal Want’

Met de aankondiging van hun vijfde album, ‘The Universal Want’, doorbreekt Doves na elf jaar de stilte rondom de band. Hoewel, stilte… Het drietal uit Manchester koos in de tussenliggende jaren voor andere projecten, maar laat op het album horen met hernieuwde energie samen te werken. Dat is ook merkbaar op hun gisteren verschenen single ‘Prisoners’.

Het volgende hoofdstuk van hun bestaan als band begon in hun studio in het Noordwesten van Engeland. Daar kwamen de tweelingbroers Andy en Jez Williams weer samen met gitarist en zanger Jimi Goodwin om aan nieuw materiaal te werken. Na een aantal gelegenheidsoptredens in 2019, waarbij de band optrad tijdens een benefietconcert in de Royal Albert Hall en op een aantal festivals, staan ze nu aan het begin van hun tweede leven als band.

Gevraagd naar wat fans kunnen verwachten van de hernieuwde samenwerking en het album zegt Jez Williams het volgende: “Everything on the album is an echo. It’s an echo of what we were going through at the time. Getting back together, the Royal Albert Hall and everything else.” Hun terugkeer als band werd al aangekondigd in 2018 en wordt op 11 september definitief een feit met het uitbrengen van ‘The Universal Want’.