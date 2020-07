Sarita Lorena brengt zomers nieuw nummer uit: ‘Sem Tu’

Sarita Lorena heeft een nieuwe single: ‘Sem Tu’ (Zonder Jou). Ze bracht begin dit jaar haar eerste volledig Portugese single ‘So Pra Mim’ uit, tijdens de lockdown volgde ‘Lokita’ en nu knalt ze met het zomerse ‘Sem Tu’, waarin ze zowel in het Portugees als in het Nederlands zingt. De bijbehorende video werd geregisseerd door Giancarlo Sanchez, bekend van de series ‘Mocro Maffia’ en ‘Ares’.

Het zomers klinkende ‘Sem Tu’, dat werd geproduceerd door dj-producer Nick Vall (Niek Groenendijk), gaat over het gevoel dat je niet zonder iemand kan en wil leven. De zangeres schreef het liedje op een moment dat ze bang was om zich te binden, maar toch heel sterk voelde dat ze voor de liefde moest durven kiezen. Zelf zegt ze erover:

‘Ik durfde me nooit te binden, had weinig vertrouwen in mensen, maar langzamerhand durfde ik mijn muur te laten zakken en maakte ik plaats voor nieuwe mensen in mijn leven. Op het moment dat ik dit liedje schreef, besloot ik om me open te stellen voor de liefde en er gewoon voor te gaan. Ik vind het nog steeds spannend. Maar als ik dit nu niet doe, dan loop ik misschien eeuwige liefde mis’.

Sarita Lorena is hard op weg het om het boegbeeld te worden van de latinscene in Nederland. Ze zingt onder meer in het Nederlands en Portugees en switcht in haar muziek moeiteloos van een deinende clubsound naar een ingetogen melodie. Ze vindt steeds opnieuw manieren om de traditionele latinsound naar het nu te halen en om te vormen tot haar eigen unieke geluid. “Ik wil niet in één straatje passen,” zegt ze. “Ik maak mijn eigen pad.”

Sarita Lorena kwam op haar negende vanuit Brazilië naar Zeeland, waar ze zonder de taal te spreken terecht kwam op een dorpsschool met dertig leerlingen. Thuis was er altijd muziek, iedereen in haar familie zong en musiceerde. Zelf schreef ze al van jongs af aan eigen nummers in verschillende stijlen: van reggae tot reggaeton en van r&b tot bossa nova. Al die invloeden zijn nu terug te horen in haar muziek, net als haar Braziliaanse roots en typisch Zeeuwse directheid.