Michelle David & The Gospel Sessions komt naar De Limburgzaal

Het afgelopen anderhalf jaar was als een wonder voor Michelle David & The Gospel Sessions. Na het releasen van hun album ‘The Gospel Sessions Vol. 3’ werden ze genomineerd voor de Edison Award, gekozen voor het album van de maand door de Franse radio network FIP en gevraagd om op te treden tijdens prime time Duitse en Nederlandse televisie. Een absoluut high light was tot slot de uitnodiging bij onze Koning en Koningin voor Bevrijdingsdag en dit allemaal terwijl ze op tour waren door heel Europa en zelfs een stukje van Noord-Afrika in hun tour mee pakte.

Reizen hebben een grote invloed op ons allemaal, maar dit is in het bijzonder het geval bij Michelle David & The Gospel Sessions, die tijdens hun lange tour meerdere levels bereikten. Hun muzikale reis begon bij het herontdekken van hun roots en bracht hen naar de Cara├»ben: reggae/calypso ‘Oh My My’, Africa ‘R’Fissa’. Dit nummer werd geschreven tijdens hun reis naar Marokko. Bij het nummer ‘Myshel’, ‘You Are’ komt er weer een Nigeriaanse Afro Disco en Afro Beat terug. Dit album is daarnaast een ode aan de Soul muziek met klanken van Northern Soul, Boogaloo, Afro Soul en een combinatie van Chicago en Memphis Soul. Door deze invloeden hebben ze hun ware gen ontdekt: Rythm en Gospel. Het thema van Vol. 3 was hoop, kracht en zelfvertrouwen dat tijdens de tour werd uitgedragen. Tijdens deze periode was er helaas ook een persoonlijke tragedie. Michelle was gediagnostiseerd met borstkanker. Door grootse steun en een positieve houding die getekend werd door haar moed en striktheid, is Michelle succesvol hiervan hersteld. Niet vreemd dus dat het thema van Vol. 4 overwinning is geworden. De songteksten zijn in feestelijke vorm geschreven met daarin positieve affirmaties. Het eindresultaat van deze periode is ook een reden om te vieren, zowel muzikaal als persoonlijk.

Het resultaat van het hebben van al deze diepgaande invloeden en ervaringen, is het meest diverse en kleurrijke album dat ze ooit hebben gemaakt. Vasthoudend aan hun authenticiteit was het ook belangrijk om verder te groeien in dit album. Je blijft je afvragen: waarmee gaan ze ons de volgende keer verrassen? Je kan het zelf gaan zien, op 8 augustus staan ze in de Limburgzaal van Theaters Limburg in Heerlen.