Thurston Moore noemde Redd Kross ooit de meest belangrijke band van Amerika. Dit was in de late jaren tachtig, toen het woord ‘grunge’ nog niet was uitgevonden. De band rondom de gebroeders Jeff and Steven McDonald is echter veel te zorgeloos en vrij van geest om vastgeroest te blijven als een soort van proto-grunge act. Redd Kross doet alles liever met een speelse knipoog. Of het nu metal, powerpop, hardrock of punk is, de lol regeert altijd.

Het begon allemaal tijdens de eerste punkgolf in Californië. Redd Kross (toen nog actief onder de naam Red Cross) mocht openen voor Black Flag tijdens een schoolfeest. Sindsdien doorkruisen de McDonald broers de muziekgeschiedenis bijna op zijn Forest Gump’s: soms in het voetlicht, soms achter de schermen. Steven speelde bijvoorbeeld bas bij Tenacious D, en beide broers hadden een vinger in de pap bij vlam-in-de-pan bandjes als The Donnas en Be Your Own Pet.

Vreemd genoeg is Redd Kross – zelfs na vele naamsveranderingen, stijlbreuken en bezettingswisselingen – altijd gewoon actief gebleven. Dat de McDonald-broertjes nooit helemaal volwassen zijn geworden helpt misschien een beetje in die lange houdbaarheidsdatum. Het komende album Beyond The Door staat weer boordevol grappige popcultuur-referenties en inside jokes. Dale Crover, de geduchte slagman van The Melvins, mag opnieuw plaatsnemen achter de bekkens.

Op 1 mei komt Redd Kross naar V11 in Rotterdam.