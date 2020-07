Jack Poels komt voor twee concerten naar de Limburgzaal

Jack Poels (62, America, Noord-Limburg) is bekend als zanger/gitarist van Rowwen Hèze (opgericht in 1985). Rowwen Hèze kent al 35 jaar hoogtepunten: prijzen (onder anderen een Edison en een Gouden Harp), festivals (Pinkpop, Lowlands, het Deense Roskilde), talloze theatertours en optredens door het hele land en een oeuvre vol hits, waarvan er dit jaar maar liefst zeven in de Top2000 genoteerd stonden, afkomstig van 23 albums die bij elkaar bijna een miljoen stuks verkochten.

Na 35 jaar komt Jack Poels op 27 maart met zijn allereerste solo-album, live bijgestaan door Jan Hendriks (Doe Maar) en Bart Jan Baartmans. De begeleiding is klein gehouden waardoor de poëtische teksten nog meer opgloeien en licht werpen op de soms duistere wegen van het leven. Het album ‘Blauwe Vear’ bevat 12 Nederlands/Limburgstalige ballades, die wijsheid ademen, kleurveldenschilderen en getuigen van oprechtheid. Liedjes die fansvan het rustige werk van Rowwen Hèze dolenthousiast zullen maken. Een album vol ingetogen americana muziek met kleine woorden over grote emoties. Geen polka of tex-mex, maar melancholie en weemoed; akoestische luisterliedjes van een man met een gitaaren een verhaal.

Jack Poels over de titel ‘Blauwe Vear’: “Op de dag dat mijn zoon voor zijn studie naar zuid Korea vloog, vond ik in een modderpoel een veer van een Vlaamse gaai. Niet alleen was het een prachtig exemplaar, het vinden van zo’n blauwe veer blijkt ook nog eens een speciale boodschap in zich te dragen: denk terug waar je aan dacht op het moment dat je ze vond. Vanaf toen was er geen houden meer aan. De blauwe veer werkte als een triggervoor dit album”.Snowstar Records oprichter Cedric Muyres: “Voor mij is deze release zeer persoonlijk. Ik vind dit prachtige album extra bijzonder omdat ik -in Limburg-opgegroeid ben met de muziek van Jack. Hij heeft wat mij betreft het mooiste Nederlandstalige lied ooit geschreven (‘De Peel in Brand’), dus ik vind het een eer om dit americana-album uit America uit te mogen brengen.”

Op 31 juli treedt Poels tweemaal op in de Limburgzaal van Theaters Limburg in Heerlen.