Indian Askin komt voor twee concerten naar de Effenaar

De excentrieke indie-rockers van Indian Askin komen terug naar Eindhoven. Leadzanger en gitarist Chino Ayala heeft de afgelopen jaren veel gepraat maar te weinig gezegd, vindt hij zelf. Hij wil daar nu verandering in brengen. Daarom gaat de band op tour met de ‘Triple Niple Corona Schiphol Tour.’ Wat die naam betekent? Geen idee. Wat we wel weten is dat Indian Askin deze avond hun welbekende excentrieke indierock songs in een speciale corona-opstelling speelt. Tussen de nummers door vertelt Chino anekdotes over de band, zichzelf en gaat hij dieper in op de liedjes.

Waar gaat het nummer ‘Island’ eigenlijk over?

Waarom speelden ze ‘Asshole Down’ ooit in de kleedkamer van Lee Towers?

Wat is een ‘Hofi’?

Muziek, verhaaltjes en experimenten.

Maak je klaar voor de Indian Askin ‘Triple Nipple Corona Schiphol Tour’!

Indian Askin komt op 1 augustus voor 2 optredens naar Eindhoven. Deze shows vinden seated plaats in de grote zaal van de Effenaar. In totaal zijn er 50 tafeltjes voor 2 personen beschikbaar.