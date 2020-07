Carel Kraayenhof speelt twee concerten in de tuin van het DOMUSDELA-complex

Muziekgebouw Eindhoven en DOMUSDELA organiseren vanaf 11 juli de serie Zomerconcerten in de binnentuin van het DOMUSDELA-complex. Elk weekend zal in de buitenlucht een variëteit aan concerten gegeven worden: jazz, licht-klassiek en wereldmuziek, singer-songwriters en kids-concerten, aan alles is gedacht. Zelfs de inwendige mens is niet vergeten, want de concerten zijn te combineren met een heerlijke brunch (zondagochtend) dan wel met een borrel of een kop thee.

Op zondag 2 augustus is het de beurt aan publiekslieveling Carel Kraayenhof, de bandoneonist die prinses Maxima en het gehele Nederlandse volk tot tranen toe wist te bewegen met het ontroerende Adiós Nonino van Piazzolla. Wie herinnert zich dat moment niet? En juist ook dit verrukkelijke nummer zal klinken in de binnentuin van DOMUSDELA op 2 augustus.

Op het programma staan werken die Carel Kraayenhof speciaal heeft uitgezocht omdat het bijzondere muziek betreft: in zijn soloprogramma ‘Ongehoorde Muziek’ speelt Carel nieuwe composities, arrangementen en solo’s op de bandoneon die eerder niet of nauwelijks gehoord zijn. Een rijkdom aan tango’s en folklore-muziek, maar ook licht-klassiek en popmuziek zijn inbegrepen in dit veelzijdige programma. En zoals gezegd, Piazzolla-juwelen als Oblivion en Adiós Nonino zullen niet ontbreken. Puur genieten dus!

De serie Zomerconcerten brengt ons de hele zomer elk weekend de mooiste concerten in een waaier van genres: The Rosenbergs, rebellencollectief Pynarello, Def Americans, Altin Gün, David Benjamin en vele anderen. Tot eind augustus mooie, swingende, ontroerende en leuke concerten in de binnentuin van DOMUSDELA waarbij genoten kan worden van een brunch, een aangeklede borrel of gewoon een hapje en een drankje – laat die warme zomer maar komen!

Zondag 2 augustus 2020 komt Carel Kraayenhof voor twee concerten naar de Binnentuin DOMUSDELA (Paterskerk) in Eindhoven.