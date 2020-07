Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van The Stray Cats.

Begin jaren ’80 was er een ware rockabilly revival aan de gang. De in 1979 opgerichte band The Stray Cats had in die periode een aantal grote hits te pakken waaronder ‘Runaway Boys’, ‘Stray Cat Strut’ en ‘Rock This Town’. The Stray Cats, bestaande uit Brian Setzer, Lee Rocker en Slim Jim Phantom vonden hun inspiratie in de muziek van onder andere Gene Vincent, Eddie Cochran en Bill Haley. Gedurende het concert in Montreux kwamen sublieme versies van hun hits voorbij.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: The Stray Cats live @ Montreux, Switserland (1981).