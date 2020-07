Greyhounds – Primates

De Greyhounds is een uit Austin, Texas afkomstig duo, dat bestaat uit zanger en toetsenist Anthony Farrell en zanger en gitarist Andrew Trube. Het stel werkt al samen sinds 1999 en hebben sinds hun debuutalbum uit 2004 zojuist hun achtste plaat uitgebracht. Hun nummers zijn onder meer vertolkt door artiesten als Susan Tedeschi en Derek Trucks. Naast hun eigen carrière als Greyhounds maakten de heren een tijdlang deel uit van JJ Grey & Mofro.

Met ‘Primates’ is het achtste album van de heren verschenen. Naast hen is alleen noch drummer en percussionist John Speice te horen. In het verleden verzorgden Farrell en Trube zelf de productie van hun albums. Om hun vleugels wat meer uit te slaan hebben zij voor deze taak Steve Berlin aangetrokken, die deel uitmaakt van Los Lobos, Flesh Eaters en the Blasters. Als producer werkt hij onder meer met de Crash Test Dummies, John Lee Hooker, the Paladins, R.E.M. om er maar een paar te noemen.

Op de cd staan tien nummers, waarvan negen eigen werkjes, al dan niet in samenwerking met een ander geschreven. De enige cover, het latin-achtige ‘Stay Here Tonight’ is geschreven door Dante Chavez Vela. Muzikaal zitten we midden in de swingende R&B. Het zijn mooie nummers, waarin de heren ook nog iets te vertellen hebben, zoals in ‘Nobody’s Judging’ en het titelnummer ‘Primates’, waaruit het sociaal engagement van de heren blijkt. Mijn persoonlijke favoriet is het fraaie bluesnummer ‘Bet It All On Love’. Een prima plaat. (8/10) (Nine Mile Records)