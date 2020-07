8 juli, de verjaardag van Beck

Op 8 juli 1970 kwam de muzikale duizendpoot Beck in Los Angeles ter wereld. Sinds de jaren ’90 is hij een van de bekendste artiesten in de alternatieve muziekscene, terwijl hij niet echt veel hits op zijn naam heeft staan. Om precies te zijn, in België slechts een tipparadenotering, in Nederland één hit: ‘Loser’. Beck experimenteert door vele stijlen samen te brengen tot iets nieuws. Zo schuwde hij in het verleden niet om te mixen tussen popmuziek, folk, hiphop, lo-fi, psychedelia, country, blues, rock en jazz.

Beck werd in 1991 ontdekt door Tom Rothrock en Rob Schnapf, die met hem enkele folk-nummers met hiphop beats opnamen. Hieruit resulteerde ook het nummer ‘Loser’, dat later zijn grootste hit zou worden. Hij is net als zijn vrouw al jaren lang lid van de Scientology Church.