6 juli, de verjaardag van Terence ‘Jet’ Harris

Op 6 juli 1939 werd in het Engelse Kingsbury de originele bassist van een van de meest invloedrijke groepen ter wereld geboren. Terence ‘Jet’ Harris zat met Hank B. Marvin, Tony Meehan en Bruce Welch in de Engelse formatie The Drifters, toen de Amerikaanse Drifters protest maakten tegen die naam. De band veranderde haar naam in de naam die later een van de bekendste instrumentale bands aller tijden zou worden: The Shadows. Harris was ten tijde van oprichting de enige die qua leeftijd tekengerechtigd was om het platencontract te tekenen en werd de leider van de groep. Ook was hij het die met de naam The Shadows op de proppen kwam.

Terence ‘Jet’ Harris verliet The Shadows al redelijk snel, in april 1962. Een discussie was de officiële reden van het vertrek. Voordat hij met Tony Meehan, die de groep ook al had verlaten, verder ging, had hij met The Shadows en enkele hits op zijn naam staan. ‘Apache’, ‘Kon-Tiki’ en ‘Wonderfull Land’ zijn daarvan de bekendste, maar ook op onder anderen ‘Living Doll’ en ‘The Young Ones’ van Cliff Richard was Harris als onderdeel van de vaste begeleidingsband te horen. Terrence Harris overleed op 18 maart 2011 aan een vorm van kanker op 71-jarige leeftijd.