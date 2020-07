Fridolijn brengt ‘Chapter One: Above the Fray’ uit

Op 3 juli presenteert zangeres Fridolijn ‘Chapter One: Above the Fray’. Een collectie van drie songs, in haar uitgesproken dromerige folktronica stijl. De eerste twee tracks van ‘Chapter One’ zijn ‘Merry Go Round’ en ‘Truth or Dare’. Deze werden reeds als losse singles uitgebracht, en zijn samen goed voor 70.000 Spotify streams. Vandaag maakt de zangeres het hoofdstuk compleet met de release van de nieuwe single ‘Above the Fray’.

‘Above the Fray’ werd opgenomen in Londen, door producer Troy Miller. Troy Miller was drummer bij o.a. Amy Winehouse en produceerde de laatste albums van Gregory Porter, Laura Mvula en Jamie Cullum. Ook werkte hij met artiesten als JP Cooper en Rag ‘n Bone man.

‘Above the Fray’ begint ijl, met Fridolijn’s stem droog en dichtbij, maar naarmate het nummer vordert duikt het de diepte in. Fridolijn zingt over de onzekerheid van een onverwachte liefde die als een blikseminslag het leven op zijn kop zet. “Win or lose, I sing your name. I will remember us this way”. Monnikengezang, de bezwerende drums van Miller, en stroperige Fender Rhodes, gespeeld door de Britse Oli Rockberger onthullen invloeden van artiesten als Florence and the Machine, Joni Mitchell en Fiona Apple.

De eerste track van ‘Chapter One’, ‘Merry Go Round’ laat zich ervaren als een levendige dagdroom. Wervelende synthesizers, weidse drums en Fridolijn’s bezwerende stem vormen een steeds sneller gaande draaikolk die je meevoert de diepte in ‘Truth Or Dare’ gaat over de emoties die kwamen kijken bij de lange afstandsrelatie die de zangeres had. Beide tracks zijn terug te vinden op bekende Spotify playlists als New Music Friday, Melancholic Melodies en Made in NL. ‘Truth Or Dare’ kwam op nummer 1 binnen in de Top 100 iTunes Singer/Songwriter chart Netherlands.

Met haar band Finn Silver speelde Fridolijn op internationale podia en festivals als Billboard Live in Tokyo & Osaka en North Sea Jazz Festival. De release van haar eerste solo album ‘Catching Currents’ (2015) markeerde een nieuwe start die leidde tot meer dan 2 miljoen streams op Spotify en optredens in Engeland en in het Concertgebouw Amsterdam. De Nederlandse pers besteedde aandacht aan de muziek van Fridolijn.

‘Chapter One: Above The Fray’ is op 3 juli 2020 uitgekomen via Freija Label. De release werd op 4 juli gevierd met een livestream concert vanuit Studio 150 in Amsterdam.