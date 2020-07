‘Transmissions’, het nieuwe album van Beverly Glenn-Copeland

Na meer dan 15 jaar brengt Beverly Glenn-Copeland eind september een nieuw album uit. ‘Transmissions’ bevat zowel nieuwe composities als nooit uitgebrachte nummers en liveversies.

De Canadees-Amerikaanse componist en transgender-activist heeft al een bewogen carrière achter de rug. In 1970 bracht Glenn-Copeland zijn debuutalbum uit, om hierna te verdwijnen en pas in 1986 weer op te duiken met, wat later gezien zou worden als zijn masterpiece, album ‘Keyboard Fantasies’. Pas dertig jaar na deze release speelde Glenn-Copeland zijn eerste liveshows in Canada en Europa, na meerdere verzoeken.

Nu ligt er een nieuw album klaar. Over de kern van ‘Transmissions’ constateert de artiest: “There are three challenges in my life. The first is being black in a white culture. The second is being transgendered in a hetero-normative culture. The third is being an artist in a business culture”. ‘Transmissions’ is verkrijgbaar vanaf 25 september.

Luister hieronder naar de single ‘River Dreams’, die deze week uitkwam.