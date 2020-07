Nieuw album The Flaming Lips onderweg: ‘American Head’

Half september verschijnt het nieuwe album van The Flaming Lips. ‘American Head’ is naar eigen zeggen hun mooiste en meest consistente werk tot nu toe. Het album bevat onder andere een gastbijdrage van countryster Kacey Musgraves. ‘American Head’ is ontstaan vanuit het besef van Wayne Coyne dat hij The Flaming Lips nooit als een Amerikaanse band heeft gezien, ondanks dat zij uit Oklahoma komen.

Coyne groeide op met The Beatles en Tom Jones en leerde pas rond zijn elfde een aantal lokale namen kennen. Hij legt uit: “So… for most of our musical life we’ve kind of thought of ourselves as coming from ‘Earth’… not really caring WHERE we were actually from. So for the first time in our musical life we began to think of ourselves as ‘AN AMERICAN BAND’… telling ourselves that it would be our identity for our next creative adventure.” Onlangs verschenen van ‘American Head’ al de singles ‘Flowers Of Neptune 6’ en ‘My Religion Is You’. ‘American Head’ is verkrijgbaar vanaf 11 september.