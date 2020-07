Exenye mixt Madstring’s ‘Green’

De Duitse producer Exenye studeert geluids- en muziekproductie in de buurt van Frankfurt in Duitsland. De 24 jarige producer begon al op 4 jarige leeftijd met muziek en ontdekte al op jonge leeftijd de liefde voor synthesizers. Deze week komt hij met zijn remix voor Madstring’s ‘Green’.

‘Green’ is een typische Duitsche productie, die hier en daar doet denken aan de oude Kraftwerk met een jasje van Robert Miles. De EP ‘Green’ bestaat uit vier remixen, waardoor er twee door Exenye zijn gemixt. De progressive House-track is de opvolger van zijn ‘Auraverse’-project, met daarop de gelijknamige track en tegenhanger ‘Introverse’, die Exenye in april uitbracht.

Met ‘Green’ zet Exenye een volgende stap in de richting van de DJ Mag Top 100.