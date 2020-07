Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Doe Maar.

Zo halverwege het jaar 2000, te weten in mei en juni, gaf Doe Maar een 16-tal afscheidsconcerten in Ahoy te Rotterdam. Van deze shows zijn opnames gemaakt, deze bieden wij jullie vandaag aan. De band bracht een flink aantal hits waaronder ‘Doe Maar Net Alsof’, ‘Zoek Het Zelf Maar Uit’, ‘Nachtzuster’, ‘1 Nacht Alleen’, ‘Is Dit Alles?’, ‘Doris Day’, ‘Sinds 1 Dag Of 2 (32 jaar)’, ‘Smoorverliefd’ en natuurlijk ‘De Bom’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Doe Maar live @ Ahoy, Rotterdam (2000).