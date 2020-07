Ellie Goulding werkt op ‘Slow Grenade’ samen met Lauv

Met nog twee weken te gaan tot de albumrelease van ‘Brightest Blue’ op 17 juli bracht Ellie Goulding op 1 juli haar single ‘Slow Grenade’ uit. Hierop werkt ze samen met producer en singer-songwriter Lauv, die niet alleen met zijn eigen muziek, maar ook met zijn schrijfwerk voor anderen succes wist te boeken. In ‘Slow Grenade’ zingt het tweetal over hoe je soms in een relatie, tegen beter weten in, langzaam grip kunt verliezen op de koers die je samen vaart.

Het nummer volgt hiermee de singles ‘Power’ en ‘Worry About Me’ op, waarbij ze op laatstgenoemde samenwerkte met Blackbear. Naast de release van het nummer heeft Ellie ook haar ‘Brightest Blue’ tour aangekondigd voor 2021.

Over haar terugkeer naar het podium zegt Ellie het volgende: “I’m so excited to get back on the road and do what I do best. This album has been such a passion project over the past five years and throughout the entire process I’ve been able to picture exactly what the live staging would look like – intimate, stripped back, honest, yet incredibly visual and special. I can’t wait!”