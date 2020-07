Eagles brengen ‘Live From The Forum MMXVIII’ uit

In 2018 zijn de Eagles grotendeels bezig geweest met hun Noord-Amerikaanse tour. Naast bestaande bandleden Don Henley, Joe Walsh en Timothy B. Schmit, zijn er twee nieuwe bandleden aangesloten: Deacon Frey en Vince Gill. Op 12, 14 en 15 september 2018 heeft de band een schitterende show gegeven in The Forum in Los Angeles die zo geliefd zijn door hun fans dat ze nu een live album en concertfilm hiervan uitbrengen op 16 oktober a.s.: ‘Live From The Forum MMXVIII’.

‘Live From The Forum MMXVIII’ bevat live performances van de band hun meest iconische hits zoals ‘Hotel California’, ‘Take It Easy’, ‘Life In The Fast Lane’ en ‘Desperado’. Daarnaast zullen er ook geliefde album tracks op staan zoals ‘Ol’ 55′ en ‘Those Shoes’. De individuele members hebben ook wat klassiekers op hun naam staan die ten gehore zijn gebracht zoals Don Henley’s ‘Boys Of Summer’, Vince Gill zijn ‘Don’t Let Our Love Start Slippin’ Away’ en natuurlijk Joe Walsh zijn ‘Rocky Mountain Way’.

Het album zal beschikbaar zijn in de volgende uitgaven: 2CD, 2CD/Blu-Ray, 2CD/DVD, 4LP, een Super Deluxe Edition is exclusief verkrijgbaar via de website van de band.

Over de Eagles

De Amerikaanse band Eagles weet zich al decennia lang staande te houden. Ze zijn de best-verkopende Amerikaanse band van de jaren ’70 en één van de best verkopende acts aller tijden met meer dan 150 miljoen albums verkocht wereldwijd. De band heeft zes Grammy’s op hun naam staan, staan in de Rock & Roll Hall of Fame sinds 1998 en heeft de Kennedy Center Honors ontvangen in 2016.

Check hieronder de volledige tracklisting van ‘Live From The Forum – MMXVIII’:

1. ‘Seven Bridges Road’

2. Joe Walsh: ‘How ya doin?’

3. ‘Take It Easy’

4. ‘One of These Nights’

5. Don Henley: ‘Good evening, ladies and gentlemen’

6. ‘Take It to the Limit’

7. ‘Tequila Sunrise’

8. ‘In the City’

9. Timothy B. Schmit: ‘Hey, everybody, that’s Joe Walsh’

10. ‘I Can’t Tell You Why’

11. ‘New Kid in Town’

12. Don Henley: ‘Just want to thank all of you…’

13. ‘How Long’

14. Deacon Frey: ‘Hello, everybody…’

15. ‘Peaceful Easy Feeling’

16. ‘Ol’ 55′

17. ‘Lyin’ Eyes’

18. ‘Love Will Keep Us Alive’

19. Vince Gill: ‘How about a nice hand for California, man…’

20. ‘Don’t Let Our Love Start Slippin’ Away’

21. ‘Those Shoes’

22. ‘Already Gone’

23. ‘Walk Away’

24. Joe Walsh: ‘Is everybody OK?

25. ‘Life’s Been Good’

26. ‘The Boys of Summer’

27. ‘Heartache Tonight’

28. ‘Funk #49’

29. ‘Life in the Fast Lane’

30. ‘Hotel California’

31. ‘Rocky Mountain Way’

32. ‘Desperado’

33. ‘The Long Run’