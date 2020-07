Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Soundgarden.

Het album ‘Superunknown’ (1994) was het grootste succes dat de band voortbracht, we hebben het hier natuurlijk over een van de oorspronkelijke grunge bands Soundgarden. Van ‘Superunknown’ kwamen de twee singles ‘Black Hole Sun’ en ‘Spoonman’ die beiden een Grammy Award in de wacht sleepten. Zanger Chris Cornell overleed tijdens een tournee, een paar uur voor zijn overlijden liet hij nog via Twitter weten dat het concert dat de band gaf in Detroit volledig uitverkocht was. Chris Cornell werd slechts 52 jaar.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Soundgarden live @ Hyde park, London (2012).