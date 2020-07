Dennis Siggery & Neil Sadler – Half & Half

Al enige decennia werken Dennis Siggery en Neil Sadler in diverse vormen met elkaar samen. De laatste twaalf jaar vooral als de Eric Street Band, waarvan beide heren aan de wieg stonden. Ook aan de soloprojecten van Siggery nam Sadler regelmatig deel.

Onlangs is van hen beiden het album ‘Half & Half’ verschenen. Naast de al genoemde Siggery (zang) en Sadler (gitaren, toetsen) horen we bassist Ed Sterling, drummer Matt Edwards en pianist Francisco Talabartero. Wie het werk van Siggery kent, al dan niet met de Eric Street Band als solo, weet wat we kunnen verwachten.

Ook op ‘Half & Half’ staan goed gemaakte rockende bluesnummers. Zes van de tien nummers zijn eigen composities. De overige vier zijn goed uitgevoerde covers, die we allemaal kennen: ‘Little Red Rooster’, ‘Unchain My Heart’, ‘Handbags & Gladrags’, ‘Knocking On Heaven’s Door’, waarvan de twee laatstgenoemde een goede indruk op mij achterlaten.

Eigen nummers die wat mij betreft een speciale vermelding verdienen zijn onder meer de opener ‘Don’t Want Your Tears’, een negen minuten lang nummer dat geschreven is tijdens een lange ziekte van Siggery, de southern rock-song ‘Voodoo Woman’ en de heerlijke blues shuffle ‘Rock And Roll Band’. Een prima cd, aanrader. (8/10) (Southside Music)