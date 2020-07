Ratzke zingt Bowie, tweemaal in Paradiso

Dat Ratzke een van de beste Bowie-vertolkers is, heeft hij al bewezen met shows als Starman en Where Are We Now, waarmee hij wereldwijd furore maakte. De tournee van laatstgenoemde show werd halverwege maart helaas ruw onderbroken.

Gelukkig is Ratzke niet voor lang weg van het podium. Deze zomer keert hij voor één avond, met twee shows terug naar Paradiso, waar grootmeester David Bowie zelf ook heeft gespeeld.

Na regelmatig op te treden in “zijn” Bar Vernunft in Berlijn, een maand off Broadway in New York te hebben gespeeld en nog meer grote steden over de wereld te hebben aangedaan, mag Amsterdam natuurlijk ook nu niet achterblijven. Samen met zijn virtuoze pianist Christian Pabst zorgt de flamboyante Ratzke met deze Bowie-special voor verstilling, betovering en laat diens poëzie nieuw klinken. De nummers van de grootheid worden ontrafeld, opnieuw gearrangeerd en in een zeer intieme setting van pianist, zanger en klein publiek gebracht.

Een bijzondere avond wordt het. Grote hits als ‘Heroes’ en ‘Let’s Dance’, maar ook juweeltjes als ‘Ashes to Ashes’, ‘Lady Grinning Soul’ en uiteraard erfgoed als ‘Lazarus’ als geheel nieuw geschreven songs komen voorbij. Beleef deze nummers in al hun schoonheid en duik samen met Ratzke en Pabst het prachtige universum van Bowie in!

Ratzke geeft op 1 augustus twee concerten in Paradiso.