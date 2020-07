Bear’s Den kondigt nieuw studioproject aan met Paul Frith

Bear’s Den heeft bekend gemaakt dat het nieuwe studioproject ‘Fragments’ in september wordt uitgebracht. De plaat komt voort uit een bijzondere samenwerking tussen de band en componist/arrangeur Paul Frith. Hij staat bekend als het creatieve brein achter muziekarrangementen voor o.a. The xx en Radiohead. De band brengt vandaag eveneens een single-rework uit van ‘Fuel On The Fire’ – een nummer uit 2019 dat opnieuw is gearrangeerd.

De Britse indie folkband werkte al vaker samen met Paul Frith, onder meer voor een gezamenlijke reeks shows in o.a. Tivoli Vredenburg. Tijdens deze speciale ‘Fragments’ tour voorzag Paul Frith een aantal nummers van herbewerkingen, die vervolgens werden gespeeld door een tienkoppig strijkorkest en klassieke pianist. De componist maakte kleine aanpassingen, stelde nummers opnieuw samen en creëerde zelfs vier nieuwe instrumentale composities voor Bear’s Den. Gezien het succes van de uitverkochte shows in 2018, nam de band deze arrangementen eind 2019 opnieuw op in de studio – deze keer met een selecte groep strijkmuzikanten.

Andrew Davie van Bear’s Den zegt over het project: “‘Fragments’ was een concept dat voortvloeide uit de jarenlange vriendschap en eerdere samenwerkingen met Paul Frith. Op elk album dat we ooit hebben gemaakt, heeft hij filmische arrangementen opgenomen en geholpen om onze nummers naar een hoger niveau te tillen.”

Paul Frith over het album: “Gedurende het proces zijn Andrew en Kevin ontzettend vrijgevig geweest in de vrijheid die ze me gaven om hun geweldige nummers te verkennen. Ondanks dat het project de naam ‘Fragments’ draagt, brengt het toch een geheelheid naar voren: popmuziek en hedendaags klassiek worden moeiteloos samengevoegd.”

Vorig jaar bracht Bear’s Den hun derde studioalbum uit. Met een uitverkochte tour stonden ze in de grotere zalen van de VS en Europa, waaronder AFAS Live in februari van dit jaar. Ook gaven ze shows in de Schotse Hooglanden en vergezelden ze Neil Young op het podium tijdens zijn shows in Duitsland. ‘Fragments’ is vanaf 18 september verkrijgbaar.