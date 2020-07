2 juli, de verjaardag van Lindsay Lohan

Lindsay Lohan is een Amerikaanse actrice, model en zangeres. Op 3-jarige leeftijd begon ze haar carrière als model voor kinderkleding, en was op 10-jarige leeftijd al te zien in een soap opera getiteld ‘Another World’. In 1998 maakte ze haar filmdebuut in Disney’s remake van ‘The Parent Trap’. Na ‘Freaky Friday’ (2003) en ‘Mean Girls’ (2004) besloot ze om de muziekwereld in te gaan. Haar debuutalbum ‘Speak’ (2004) was gelijk een enorm succes en goed voor platina.

Lindsay Lohan’s tweede album ‘A Little More Personal’ (Raw) (2005), behaalde de gouden status. In 2007 ging het bergafwaarts met Lindsay. Na twee keer aangehouden te zijn wegens het autorijden onder invloed van alcohol en een aantal bezoeken aan een afkickkliniek raakte ze een aantal filmcontracten kwijt. In 2008 en 2009 pakte ze het modellenwerk weer op en lanceerde de 6126-kledinglijn. Vervolgens was Lindsay Lohan te zien in de tv-film ‘Labor Pains’ (2009), en ‘Machete’ (2010). De jaren 2010 en 2011 bracht ze door met proeftijdproblemen. Toen in 2012 de proeftijd werd opgeheven ging ze verder met tv, inclusief de hoofdrol van Elizabeth Taylor in de biografische tv-film ‘Liz & Dick’ (2012). Lindsay Lohan wordt vandaag 34 jaar.