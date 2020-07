Down The Stream Festival tovert Wetteren om tot één grote festivalweide

Op zaterdag 4 juli organiseert Pig Parade Records samen met cc Nova ‘Down The Stream Festival’, het allereerste Wetterse streamingfestival. Het DIY-platenlabel en de gemeente Wetteren willen op die manier zowel artiesten als muziekliefhebbers laten genieten van een echte festivalsfeer, mét muziek en volledig coronaproof. Een professionele filmcrew zal zes artiesten live in beeld brengen, afgewisseld met reportages over muzikaal talent uit Wetteren. Kijken kan vanuit uw kot, in een rist deelnemende Wetterse cafés of in een beperkte live zone in de Wetterse stadstuin.

Ten gevolge van de coronacrisis kunnen muziekliefhebbers niet naar hun favoriete concerten en festivals toe, en moeten ook onze Belgische artiesten het stellen zonder zomertournee. Daarom organiseren Pig Parade Records, een nieuw onafhankelijk platenlabel gerund door Wetterse muzikanten, samen met de gemeente Wetteren het Down The Stream Festival. Wetterse talenten Bubba, Young Foxes, PD Martin Band, Mortier, The Grassroots Movement en Soft Boy zullen op het podium van CC Nova een live-set spelen, die in beeld gebracht wordt door productiehuis Media Viking. Tussendoor worden er mini-reportages vertoond over lokaal muzikaal talent, en als afsluiter is er de kortfilm ‘Schaduw, tot je terugkomt’ met Ramy Moharam Fouad en Violet Braeckman. Daarnaast zijn er voor een beperkt publiek in de Wetterse stadstuin ook akoestische optredens van Katrien Van Opstal, Jesushasatwin en Sitting Duck.

Het publiek kan de optredens meebeleven in een reeks deelnemende Wetterse cafés, of uiteraard ook gewoon van thuis, via Facebook live of YouTube. “Het zou mooi zijn mocht die dag op elk plein in Wetteren het festival live te volgen zijn en we zo de gemeente omtoveren tot één grote festivalweide”, aldus Kasper De Moor, een van de initiatiefnemers. In de stadstuin van Wetteren wordt er ten slotte een exclusieve live-zone ingericht, waar een beperkt publiek naast de optredens op groot scherm ook kan genieten van een aantal akoestische sets, met een hapje en een drankje.

Down The Stream Festival start op zaterdag 4 juli om 17u en sluit rond 22u15.