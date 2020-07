1 juli, de verjaardag van Deborah Harry

Deborah Harry, de zangeres van de popgroep Blondie mag vandaag 75 kaarsjes uitblazen op haar verjaardagstaart. Eind jaren ’60 zette ze haar eerste stappen in de muziekwereld in de folkgroep The Wind in the Willows. In de jaren ’70, begin jaren ’80 brak ze echt door met Blondie waarmee ze een aantal enorme hits scoorde als ‘Call Me’, ‘Atomic’, ‘Heart of Glass’ en natuurlijk de nummer-1 hit ‘Denis’.

Buiten haar muzikale carriére speelde ze ook in een aantal films. Na een aantal bijrolletjes in kleine producties maakte ze in 1979 haar serieuze debuut in de film ‘Union City’. Tientallen filmrollen zouden volgen, waaronder die in David Cronenbergs ‘Videodrome’ (1983), John Waters’ ‘Hairspray’ (1988), ‘Satisfaction’ (1988) en ‘My life without me’ (2003). In 1998 maakte ze met haar band Blondie een comeback met het album ‘No Exit’. Het nummer ‘Maria’ stond toen in 14 landen op nummer 1.

In 2003 bracht de band het album ‘The curse of Blondie’ uit, de opvolger van ‘No exit’. Dat zelfde jaar ging de band op wereldtournee, in ons land leverde dat drie uitverkochte zalen op. De Rock and Roll Hall of Fame, hier kreeg Blondie een plek in 2006. Het tot nu toe laatste album dat de band uitbracht dateert uit 2017 getiteld ‘Pollinator’. De single ‘Long Time’ werd een hit in diverse Europese hitlijsten.