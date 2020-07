Solomun en Maceo Plex naar Exit 2020

Het Servische Exit Festival bevestigt de komst van house- en techno-dj’s Solomun en Maceo Plex voor haar 20-jarige jubileumeditie van 13-16 augustus. Hiermee maakt het festival de line-up van de iconische Dance Arena compleet. De komende weken worden er nog meer namen bekend gemaakt voor de overige podia.

Precies 10 jaar geleden was Solomun voor het eerst te zien in het Petrovaradin Fort. Inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste namen uit de internationale house scene, zal hij een 4-uur durende closing set verzorgen. Ook Maceo Plex reist deze zomer af naar Novi Sad, waar hij het Exit-publiek zal verblijden met maar liefst twee shows – een solo set en een back-to-back met het dj-duo Tale of Us.

Eerder waren al onder meer Amelie Lens, Nina Kraviz, Paul Kalkbrenner, Boris Brejcha, Black Coffee en Artbat aangekondigd voor de Dance Arena.

Afgelopen maand werd, na overleg met de Servische premier, bekend dat Exit Festival als één van de weinige festivals dit jaar wel doorgaat, weliswaar een maand later dan gepland: van 13-16 augustus. De organisatie geeft hierbij aan alle gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen in acht te nemen. Zo wordt maximaal 50% van het reguliere aantal toegestane bezoekers toegelaten en wordt het aantal sanitaire stations flink uitgebreid.