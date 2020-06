Nieuwe datum voor Fischer-Z in Fluor

Het ontstaan van de punk in de jaren ’70 was een oerknal veroorzaakt door intelligente excentriekelingen. De meeste van deze baanbrekende punkers zijn inmiddels ingekakt, maar niet John Watts, hart en ziel van Fischer-Z. Hij blijft uitgesproken, maatschappij-kritisch en uitdagend. Watts vindt dat je zo goed bent als je laatste prestatie, dus hij wil blijven bewegen en groeien.

Fischer-Z is een art-rock/new wave band die bekend staat om scherpe maar tevens poëtische teksten. In totaal omvat de 42-jarige carrière van de band 20 albums, speelden ze al meer dan 3000 concerten wereldwijd en verkochten ze meer dan twee miljoen albums. Het debuutalbum uit 1979; ‘Word Salad’ is een cultklassieker. Het album ‘Going Deaf For a Living’ bevat de single ‘So Long’ waarvan de clip veel te zien was op MTV. En het meest bekende album ‘Red Skies Over Paradise’ (1981) barst van de klassiekers zoals ‘Marliese’.

Vlak hierna ging Fischer Z uit elkaar, nadat de band nog op Pinkpop stond. Na een aantal soloprojecten blaast Watts Fischer-Z in 1987 nieuw leven in met nieuwe muzikanten. Met dezelfde gedrevenheid maken zij een aantal avontuurlijke en veelgeprezen albums, de meest recente heet ‘Swimming in Thunderstorms’, uit september 2019. Het is een veelzijdige plaat die de grootsheid van Fischer-Z onderstreept. Fischer-Z staat nog steeds voor een breed scala aan rock, waarbij de punk- en new wave-invloeden duidelijk aanwezig zijn. John Watts en co durven nog steeds provocerend en tegendraads te zijn!

Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft Fischer-Z besloten om het concert in Fluor in Amersfoort nog een keer te verzetten. Dit betekent dat het concert van Fischer-Z van 27 september wordt verplaatst naar 17 april 2021. Kaartkopers zijn via een e-mail op de hoogte gebracht. Reeds gekochte tickets blijven op deze nieuwe datum uiteraard gewoon geldig.