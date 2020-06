Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Gorillaz.

‘World’s Most Successful Virtual Act’ (aldus The Guinness Book Of World Records), tickets voor hun concerten gingen als broodjes over de toonbank, we hebben het hier over Gorillaz. In 2018 gaven ze een optreden tijdens het Lollapalooza Festival te Parijs. De virtuele Britse band – een multimedia-project van Damon Albarn en Jamie Hewlett – had in 2001 zijn eerste hit te pakken met de single ‘Clint Eastwood’. De band verkocht wereldwijd meer dan 15 miljoen albums. Natuurlijk komt tijdens het concert dat wij jullie vandaag aanbieden ‘Clint Eastwood’ voorbij, tesamen met onder andere ‘Feel good inc’, ‘Dirty Harry’ en ‘Stylo’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Gorillaz live @ Lollapalooza, Paris (2018).