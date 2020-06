Judy Blank komt terug naar Grenswerk

Als Judy Blank je zou vertellen dat ze uit een of ander gehucht in Louisiana zou komen, zou je haar op d’r blauwe ogen geloven. Maar ze komt gewoon uit Utrecht, al ligt ze flink op koers om de wereld te veroveren met haar groovy americana-liedjes.

De singer-songwriter brak in 2018 door met het in Amerika opgenomen coming-of-age album ‘Morning Sun’, een wonderschone mix van eigenwijze indiefolk, vernuftig gitaarwerk en een ontwapenende stem, die niet alleen in Nederland goed in de smaak bleek te vallen.

Vorig jaar debuteerde ze op SXSW in Austin, ze toerde Europa rond met Susto (US) en in september stond ze als eerste Nederlander ooit op AmericanaFest in Nashville, het grootste showcase-festival in het genre.

In 2019 stond ze in Grenswerk tijdens ons roots- & americanafestival Down By The River. Dat jaar speelde ze ook op Zomerparkfeest. Op 14 augustus komt ze terug naar Grenswerk voor een nieuw concert.