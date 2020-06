Lars Johan Yngve Lannerbäck is een Zweeds gitarist. Hij is beter bekend als Yngwie Johan Malmsteen (Yngwie J. Malmsteen). Malmsteen begon al op jonge leeftijd met gitaarspelen en vond zijn inspiratie in de muziek van onder andere Jimi Hendrix en Ritchie Blackmore. Malmsteen onderscheidt zich ten opzichte van andere gitaristen met zijn unieke stijl die metal en klassiek samensmeedt tot een uniek genre genaamd neo-classical metal. In 1984 werd de gitarist genomineerd voor een Grammy Award.