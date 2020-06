Cheri Janae deelt nieuwe single ‘Rewind’ in remix met Solid Shane

Al vroeg wist de Amerikaanse Cheri Janae dat ze later het artiestenvak ik wilde. De verleden singer-songwriter uit Chicago werd door haar schooldirecteur al als tiener gevraagd te zingen tijdens haar afstuderen. Hij was een van de weinigen die wist dat Cheri zo getalenteerd was. Tot dan, want vanaf dat moment werd de zangeres structureer gevraagd bij lokale talentenjachten en toneelstukken, en natuurlijk ook solo.

Cheri Janae won een een muziek- en theaterbeurs aan een Privé-universiteit van Chicago met training in klassieke muziek, met als specialisatie haar zang op de muziek van van Mozart en Gershwin. Haar hart lag echter bij pop- en R & B. Na haar eerste jaar van de universiteit begon Cheri Janae te zingen op open mic-avonden, beauty-shows, en sportevenementen, en ze werd voice-over bij een commerciële jingles, advertenties en commercials en was finalist in Chicago in de historische NBC-show “Fame”.

Na een optreden in een productie van ‘School Daze’ (Spike Lee), een co-starring rol in een demo van een tv-pilot, enkele muziekfestivals, een optreden in het beroemde House of Blues in Chicago en een Sony BMG-muziekshowcase in de nu beroemde Excalibur-nachtclub in Chicago, begon Cheri Janae haar eigen muziek te schrijven en coproduceren. Cheri Janae smelt verschillende stijlen van R&B, Hip Hop, Reggae en dance samen met een vocaal bereik van 4,5 octaaf.

“I’m an artist that brings fun to music through storytelling, fashion, and rhythmic melodies like a

modern-day Diana Ross and Donna Summer.”

Nu komt Cheri Janae met haar nieuwste single, ‘Rewind’, dat we hier in de remix met Solid Shane samen toch wel erg lekker vinden.