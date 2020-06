Mike Shinoda brengt solo album uit

Aan het begin van de quarantaine deed Mike Shinoda iets wat hij tot nu toe nooit in zijn carrière had gedaan; hij begon live muziek te maken op social media, voor en in samenwerking met duizenden fans elke dag. Het publiek neemt rechtstreeks deel aan het proces, wat eenbijzondere ervaring is. Hij zette zich in voor een dagelijkse livestream op Twitch: vier dagen per week muziek en een dag per week beeldende kunst. Twaalf van die nummers heeft hij nu tot een nieuwe release gecureerd: ‘Dropped Frames, Vol. 1’, een album dat uitkomt op 10 juli via Shinoda’s eigen Kenji Kobayashi Productions.

Op Vol. 1, selecteerde Shinoda elf instrumentale nummers die op het kanaal zijn geboren, naast het openingsnummer ‘Open Door’, het enige nummer met zang. Kijkers hebben meegewerkt aan het maken van deze nummers door af te stemmen en te communiceren via de livechat verdienden punten, ShinodaBucks genaamd, die ze konden besteden aan zaken als ‘Suggest A Musical Theme’. Met suggesties variërend van Mariachi, Bollywood Hip Hop tot aan 90’s Boy Band Pop, mengde Shinoda de sugesties vervolgens live samen tot één nummer. De stream werd in wezen een nieuw instrument.

Drie nummers van ‘Dropped Frames, Vol. 1’ zijn nu uit, ‘Open Door’ en twee instrumentale nummers, ‘Super Galaxtica’, die voortkwam uit een Nintendo Game Boy-geluid, en ‘Osiris’, met een “vervelende fluitlus”. Bij het maken van ‘Open Door’ ontving hij honderden door gebruikers gegenereerde vocale inzendingen en uiteindelijk nam hij er zeven op voor de uiteindelijke opname. Gesteund door een keiharde stuiter, rijmt hij met intentie terwijl de track botst met een call-and-response met fans op het refrein.

“’Dropped Frames’ is just as much about the live channel as it is about the album”, legt hij uit. “The collection of songs is a highlight reel of the tracks I make on the channel, but a big part of the experience is the stream

itself. When I start, I usually have very little idea of where it will go. What comes out is a product of the viewers’ suggestions, my spur-of-the-moment ideas, and whatever inexplicable magic is floating in between.”

Dropped Frames, Vol. 1 Tracklisting:

1. Open Door

2. Super Galaxtica

3. Duckbot

4. Cupcake Cake

5. El Rey Demonio

6. Doodle Buzz

7. Channeling Pt. 1 (feat. Dan Mayo)

8. Osiris

9. Babble Bobble

10. Session McSessionface

11. Neon Crickets

12. Booty Down