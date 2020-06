29 juni, de verjaardag van Ian Paice (Deep Purple)

Ian Paice ziet op 29 juni 1948 voor het eerst het levenslicht. Paice, die in eerste instantie zich toelegde op het vioolspelen, besloot op zijn 15e dat drummen toch wel cooler was. De eerste bandjes waarin Paice zijn drumkunsten vertoonde waren Georgie & The Rave Ones, The Shindings en M15. Die laatste groep wijzigde de naam in The Maze. Daar ontmoette Paice Rod Evans, met wie hij samen naar Deep Purple vertrok. Hij is tot op heden het enige originele lid van Deep Purple die alle groepswijzigingen doorstaan heeft.

Ian Paice in hitmachine Deep Purple

Met Deep Purple had Paice hits als ‘Black Night’ en ‘Fireball’, maar de grootste successen van de band waren natuurlijk ‘Woman of Tokio’, ‘Smoke on the Water’ en ‘Child in Time’. In het kader van de promotie van hun album ‘Now What?!’, stond de band in 2013 in de IJsselhallen in Zwolle. Hun laatste wapenfeit dateert uit 2017, het studio album ‘Infinite’.