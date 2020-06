Nieuwe single Bring Me The Horizon: ‘Parasite Eve’

De Britse band Bring Me The Horizon heeft een nieuw nummer: ‘Parasite Eve’. Frontman Oliver ‘Oli’ Sykes, een groot fan van videogames, werkte voor het nummer samen met de befaamde Doom-componist Mick Gordon, wat het nummer een unieke cinematische sound geeft. ‘Parasite Eve’ is de eerste track van een nieuwe EP die Bring Me The Horizon in het najaar gaat uitbrengen.

Het nummer kwam tot stand tijdens de lockdown. De isolatie bracht voor de band een bijzonder schrijfproces voort – vol video calls en opnames op afstand – waarbij de verschillende bandleden er uiteindelijk in slaagden om muziek te maken alsof ze bij elkaar in de kamer zaten. ‘Parasite Eve’ is één van de tracks ze die op deze manier creëerden.

Om deze unieke nieuwe manier van muziek maken te documenteren voor de toekomst, brengt de band ook een speciale videoserie op YouTube uit, die fans meeneemt in het bijzondere creatieproces dat tijdens de lockdown ontstond. Bring Me The Horizon heeft een succesvolle paar jaar achter de rug. Vorig jaar sleepte de vijfkoppige band uit Sheffield hun tweede Grammy-nominatie en een Brit Award in de wacht. Hun album ‘That’s The Spirit’ uit 2015 is inmiddels meer dan een miljard keer gestreamd.