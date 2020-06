Ayreon brengt nieuw album: ‘Transitus’

Ayreon brengt eind september via Music Theories Recordings een gloednieuw, grootschalig en episch studioalbum uit, genaamd ‘Transitus’. Het album zal gepaard gaan met een 28 pagina’s tellend stripboek en zal beschikbaar zijn op 2CD, 2LP gatefold rood transparant vinyl en een 48 pagina’s tellend Earbook met 5 discs; 2CD album, 1CD instrumentale versies, 1CD guide vocal versies, en een DVD met o.a. een behind the scenes video, een videoclip, trailer en een 5.1 audio-mix van het album.

In 2017 bracht Ayreon ‘The Source’ uit, waarmee hij voor de derde keer de nummer 1 positie in de Nederlandse Album Chart heeft bereikt. ‘The Source’ bezocht opnieuw de ‘Forever/Planet Y’ saga en nu drie jaar later is het tijd voor iets heel anders…

“The year is 1884, these are dark, troubled times, fraught with greed, envy and prejudice…” begint onze verteller, Tom Baker…

‘Transitus’ is opgebouwd rond een geheel nieuw verhaal, niet verbonden met het Ayreon-universum, hoewel het zoals altijd wel een aantal subtiele connecties heeft. Het sci-fi thema maakt plaats voor een gotisch spookverhaal dat zich (deels) in de 19e eeuw afspeelt met elementen van horror en het bovennatuurlijke. Ons verhaal van Abby en Daniël begint op een donkere onstuimige nacht.

Vanuit het brein van de Nederlandse multi-instrumentalist Arjen Lucassen laat Transitus zich inspireren door bovennatuurlijke films als ‘The Others’, ‘The Changeling’ en ‘Ghost’ en de muziek van soundtrackcomponisten zoals John Carpenter (‘Halloween’), Ennio Morricone (‘Once Upon A Time In The West’) en Jerry Goldsmith (‘Omen’). “En natuurlijk heb ik al mijn favoriete rock-opera’s zoals ‘JC Superstar’, ‘Tommy’, ‘War of the Worlds’ en ‘The Wall’ nog eens beluisterd.” voegt Lucassen toe.

De verteller van ‘Transitus’ is een van de meest iconische en herkenbare stemmen uit de sci-fi geschiedenis, het meest bekend van zijn acht jaar durende vertolking van Doctor Who, Tom Baker. “Ik was op zoek naar een echte verhalenverteller met een doorrijpte, diepe, warme stem. Als kind was ik een grote Doctor Who fan en mijn favoriete dokter was Tom Baker. Ik kon mijn geluk niet op toen hij ermee instemde om het te doen! We gingen naar de UK om hem op te nemen, en het was een onvergetelijke ervaring.”

Zoals elk Ayreon album, is het een explosief en groots avontuur met Tommy Karevik (Kamelot) als Daniel en Cammie Gilbert (Oceans of Slumber) als Abby. De all-star cast bevat ook Simone Simons (Epica), Dee Snider (Twisted Sister), Joe Satriani, Marty Friedman, Johanne James (Threshold), Noa Gruman (Scardust), Marcela Bovio (MaYan), Caroline Westendorp (The Charm the Fury), Paul Manzi (Arena), Michael Mills (Toehider) en Amanda Somerville (Avantasia, Trilium) naast vele anderen.

“Toen ik hiermee begon had ik geen idee dat ik er zo lang mee bezig zou zijn! Het duurde ongeveer 3 jaar van begin tot eind, en het dwong mij muzikaal en creatief uit mijn comfortzone. Maar ik heb die uitdaging altijd nodig. Hoe moeilijker het is, hoe leuker ik het vind om eraan te werken”, aldus Lucassen.

Zoals veel mensen uit zijn tijd, wakkerde het luisteren naar The Beatles en Pink Floyd Lucassen’s jeugdige muzikale verbeelding aan. En het horen van Ritchie Blackmore’s avontuurlijke gitaarspel op Deep Purple’s ‘Made In Japan’ album deed Arjen zijn gitaar op pakken. Vanaf dat moment waren er verschillende vroege muzikale uitstapjes voordat zijn eerste grote doorbraak kwam in 1980 toen hij zich aansloot bij de Nederlandse metalband Bodine. Vier jaar later werd hij benaderd door mede metallers Vengeance, waar hij acht jaar en vier studio-albums verbleef, voordat hij besloot om het helemaal op zijn eigen manier te proberen.

Het waren de Ayreon-albums, gecentreerd op conceptuele thema’s uit de enorme verbeelding van hun schepper, die de aandacht begonnen te trekken van een ontluikend publiek dat geïnteresseerd was in nieuwe progressieve geluiden. Na de eerste twee Ayreon-albums ‘The Final Experiment’ (1995) en ‘Actual Fantasy’ (1996), was het in 1998 ‘Into The Electric Castle’ waar Lucassen begon aan wat nu zijn standaard manier is van het werken met een scala aan populaire artiesten uit de prog- en metalwereld, waaronder Fish, Anneke van Giersbergen, Sharon den Adel, Edward Reekers, Damian Wilson, Thijs van Leer, Ton Scherpenzeel en Clive Nolan. Dit was de meesterlijke zet die zijn muzikale visie de brede bekendheid zou geven waar hij duidelijk naar streefde.

Van alle uitzonderlijke albums die door zijn discografie stromen, is ‘Transitus’ het meest ambitieuze werk van Lucassen tot nu toe: “Dit is zonder twijfel het meest filmische en extravagante album dat ik ooit heb gemaakt”, bevestigt hij. Hij vervolgt: “Ik begin altijd met het vinden van zangers voordat ik de zangpartijen schrijf, omdat ik de partijen specifiek voor hun zangstijl schrijf. Omdat ik voor een theatraal gevoel voor dit album ging, heb ik deze keer de zangers niet alleen gekozen omdat ze geweldige zangers zijn, maar ook omdat ze een bepaalde uitstraling hebben en kunnen acteren.

Ik hou echt van mijn laatste Ayreon album ‘The Source’, maar het klinkt zo erg naar Ayreon dat als iemand anders het had uitgebracht ik een proces tegen ze had kunnen aanspannen en makkelijk had kunnen winnen! Maar ons genre heet ‘progressief’ en voor mij betekent dat nieuwe paden bewandelen en experimenteren met nieuwe geluiden. Dus in de echte ‘prog spirit’ heb ik dit keer geprobeerd iets heel nieuws te maken, meer theatraal en filmisch. Het is bijna een musical geworden en zou perfect zijn als soundtrack voor een muziek-film!”

CD 1

01. ‘Fatum Horrificum’ (A] Graveyard, B] 1884, C] Daniel And Abby, D] Fatum, E] Why?!, F] Guilty)

02. ‘Daniel’s Descent Into Transitus’

03. ‘Listen To My Story’

04. ‘Two Worlds Now One’

05. ‘Talk Of The Town’

06. ‘Old Friend’

07. ‘Dumb Piece Of Rock’

08. ‘Get Out! Now!’

09. ‘Seven Days, Seven Nights’

CD 2:

01. ‘Condemned Without A Trial’

02. ‘Daniel’s Funeral’

03. ‘Hopelessly Slipping Away’

04. ‘This Human Equation’

05. ‘Henry’s Plot’

06. ‘Message From Beyond’

07. ‘Daniel’s Vision’

08. ‘She Is Innocent’

09. ‘Lavinia’s Confession’

10. ‘Inferno’

11. ‘Your Story Is Over!’

12. ‘Abby In Transitus’

13. ‘The Great Beyond’

‘Transitus’ is verkrijgbaar vanaf 25 september.