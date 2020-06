TivoliVredenburg organiseert Walk The Line verrassingstours

De hele maand juli organiseren ze unieke verrassingstours door TivoliVredenburg. Onderweg maak je vier tussenstops in Ronda, Pandora, Hertz of Cloud Nine. Wie er op het podium staat blijft een verrassing, maar geen een dag is hetzelfde. Deze tour geeft je de unieke kans om in één bezoek diverse genres, kunstvormen en zalen te ervaren en zo te ontdekken waar TivoliVredenburg voor gemaakt is. Walk The Line en verbreed je horizon.

Behalve verrassingstours ontwikkelen we ook speciale tours rondom één thema, genre of kunstvorm. Een tour duurt twee uur en er starten negen tours per dag, zowel ’s middags als ’s avonds. Er kunnen dertig mensen mee per tour.

Onderweg maak je een tussenstop in vier verschillende zalen voor een verrassingsconcert. In alle zalen zijn alleen zitplaatsen. Natuurlijk is er ook tijd voor een drankje onderweg. Halverwege de tour is er een pauze op Park 6, waar je geniet van het uitzicht en de gids alles kunt vragen wat je altijd al had willen weten. De tour is in het Nederlands.

Data Walk The Line:

ZA 27 JUNI

ZO 28 JUNI

ZA 4 JULI

ZO 5 JULI

ZA 11 JULI (Indie Special)

ZO 12 JULI (Indie Special)

DO 16 JULI

VR 17 JULI

DO 23 JULI

VR 24 JULI

DO 30 JULI

VR 31 JULI