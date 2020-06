Asaf Avidan komt naar de Melkweg

Op donderdag 1 april komt Asaf Avidan met band naar Melkweg Amsterdam waar hij zijn gloednieuwe, zevende album ‘Anagnorisis’ laat horen. Voor deze plaat zocht de Israëlische singer-songwriter het landelijke Italië op waar hij, tussen de olijfbomen en stilte, songs liet rijpen op het ritme van de natuur. Het resultaat zijn nummers waar je naast zijn kenmerkende sound de veelzijdigheid van zijn stem ontdekt, want alle stemmen op de plaat zijn van hem.

Asaf Avidan is 26 jaar wanneer hij zijn eerste gitaarakkoorden speelt. Het begin van een muzikale inspirerende tocht voor de folk-rock muzikant. Met zijn eerste soloalbum ‘Different Pulses’ (2013) wist hij wereldwijd de mensen stil te krijgen door zijn rauwe interpretatie van muziek met aangrijpende lyrics én een soulvolle stem die bijna bovennatuurlijk en tegelijk menselijk klinkt. Een voltreffer mede dankzij de single “Reckoning Song (One Day)”. Ook DJ Wankelmut was fan en hij mixte de single tot een hit die maar liefst 200 miljoen views op Youtube haalde. Zijn tweede soloalbum ‘Gold Shadow’ (2014) ademt een mix van folk, indie, bluesrock geleid door pure emoties. Na het succes van beide soloalbums en uitverkochte concerten over de hele wereld, was ook ‘The Study On Falling’ (2017) een schot in de roos. Met dit album bewijst Asaf Avidan dat hij bovenal zanger, schrijver en componist is.

Na tien jaar wereldwijd te touren en het ene uitverkochte concert na het andere, koos de zanger om minstens één jaar geen shows meer te geven. Hij trok naar het landelijke Italië waar hij een oude boerderij omtoverde tot een studio om anders te leven en schrijven. De natuur en stilte sijpelden binnen in zijn songs en zijn zevende album ‘Anagnorisis’ (2020) zag het daglicht. De titel van het album is een literaire term die verwijst naar een aha-erlebnis waarbij een personage, door een plottwist, zijn ware aard ontdekt en evolueert van onwetendheid naar (zelf)kennis. Op het platteland, tussen de olijfbomen, gaf de zanger zichzelf de tijd om zijn songs bij te snijden, te verzorgen, weg te smijten, opnieuw te planten en te laten rijpen en groeien. In volle lockdown nam hij de plaat op en liet hij de titeltrack ‘Earth Odyssey’ alsook de single ‘Lost Horse’ los op de wereld.