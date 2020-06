PYRO voor twee concerten naar Willem Twee

Zoals de naam al doet vermoeden, is PYRO een knallende, ontvlambare rockband (denk Foo Fighters, The Offspring en Kings Of Leon), met het heilige vuur van U2 en Coldplay. Hun eigen licht- en geluidsman (die ook voor o.a. Haevn werkt) zorgt voor een explosieve live ervaring.

De eerste EP van PYRO werd gemixt door Ronald Prent (Rammstein e.v.a.) en gemasterd door Ted Jensen (Green Day, Kings Of Leon e.v.a.). Hij bevat vier ijzersterke nummers. Eén daarvan ken je zeker: Out Of The River. Met die track zette PYRO, nadat ze gevraagd waren voor The Voice, tijdens de Blind Auditions de jury in vuur en vlam. Daarna bezorgden ze in The Battles en de Knockout-ronde vele tv-kijkers warme gevoelens.

PYRO zal op 10 juli twee concerten geven in Willem Twee in Den Bosch.