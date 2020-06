Rotterdamse producer Zophieq brengt nieuwe single ‘Lust’ uit

‘Lust’ is de derde en laatste single uit de trilogie van de Rotterdamse producer Zophieq. Elke single staat voor een van de menselijke verdedigingsmechanismen: vechten, vluchten en bevriezen. ‘Lust’ illustreert vluchten.

VECHTEN, VLUCHTEN OF BEVRIEZEN

De drie reacties van ons oerbrein tijdens traumatische of stressvolle situaties.

“Ik wilde weg uit een stressvolle situatie en stuitte op heel veel weerstand. Ik wilde mijn relatie verbreken en ik wist niet hoe ik het hem dat duidelijk moest maken. Totdat een vriend van me tegen me zei: ‘Als je wilt dat hij jou begrijpt, moet je het op verschillende manieren proberen te vertellen.’ En dat deed ik – ik vocht. Ik bevroor. Ik vluchtte.”

Drie reacties, drie singles: één EP.

VLUCHTEN

‘’Ik had met hem gesproken, gediscussieerd, geruzied. Ik had hem daarna rustig uit laten praten, zonder mijn ongenoegen te uiten. Het was pijnlijk duidelijk dat we er samen niet uit gingen komen. Dat ik niet langer de boel moest proberen te redden, vanwege de mooie dingen die we hadden opgebouwd. Ik moest niet afgaan op mijn nostalgische gevoel, maar op mijn ratio. En maken dat ik weg kwam.’’

LUISTEREN

De urgentie om dit verhaal te vertellen is hoog. Zophieq vindt dat men te weinig luistert en teveel zegt. Zij voelde zich niet gehoord en ze weet zeker dat ze niet de enige is. Voor die mensen deelt Zophieq deze trilogie. Voor deze reeks bracht zij al eerder Bad Traveller (vechten) en Dangerous uit (bevriezen).

KIJKEN

Om het verhaal zo breed mogelijk te vertellen werkt Zophieq samen met kunstenaar Esther Malaparte. Zij ontwerpt speciaal voor ieder mechanisme een collage, wat gelijk dient als artwork. Elke video is door een andere videomaker gecreëerd.. BerryNice Media maakte de video voor Lust met Margaux Saverys in de hoofdrol.