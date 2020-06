26 juni, de verjaardag van Ruben Block

Het is vandaag 26 juni en de 49e verjaardag van de sympathieke Ruben Block, zanger en gitarist van de Belgische melodieuze rockband Triggerfinger. Triggerfinger kennen we allemaal van hun fluitgrage versie van Lykke Li’s ‘I follow Rivers’, maar in België is de band al veel langer bekend. Naast Triggerfinger, speelt Block met regelmaat mee met Licing Roots, maar ook tourde hij in 2009 met Jan Hautekiet en ex-Tröckener Keck Rick de Leeuw en geeft hij soms solo-optredens op kleine podia. In 2011 trad Ruben Block op tijdens de DWWD Recordings en gaf zijn eigen versie van ‘Sweet Dreams’ van de Eurythmics.